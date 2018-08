¿Ricky Martin vendrá a Ecuador?

El próximo 3 de noviembre, el astro boricua Ricky Martin deleitará a todos sus fanáticos en el estadio Serrano Aguilar, en Cuenca. La novedad se conoció a través de un comunicado de la empresa organizadora Good Live Events.

La hora para el concierto estaría pautada a las 20H00; sin embargo, aún no se confirma el inicio de venta de entradas para este espectáculo musical.

Las esperanzas de volver a ver a Ricky Martin en Ecuador eran pocas, pues ya terminó el One World Tour y se confirmó el espectáculo 'All In' en Las Vegas para 2018.