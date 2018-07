Barack y Michelle Obama 'opacan' a Beyonce en show al bailar frente a fans

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, junto a su esposa, Michelle, 'opacaron' sin querer a la cantante Beyonce en el concierto que realizó en Washington D.C.

En redes sociales, decenas de fans que estuvieron presentes en el concierto no dudaron en sacar sus teléfonos y grabar a la ex pareja presidencial quienes no dejaban de bailar al ritmo de los temas de la cantante.

El ex mandatario y su esposa estuvieron posicionados en un palco privado del estadio de fútbol americano FedExField donde estuvieron acompañados de un grupo de amigos. Los Obama, sin importarles la presencia de los fanáticos de la cantante, dieron muestra de sus mejores pasos de baile como si nadie los estuviese mirando.

Recordemos que, durante su mandato, Barack Obama encontró en Beyonce y su esposo, Jay Z, a una pareja en quienes confiar y sobre todo en apoyarse.

Tengamos en cuenta que esta no es la primera vez que algún miembro de la familia asiste a un concierto que brinda Beyonce y Jay Z. El pasado 16 de julio, la ex primera dama asistió en primera fila al show que la pareja musical brindó en París.

En las imágenes publicadas en Twitter aparece junto a Tina Knowles, la madre de la cantante y Solange Knowles, su hermana.