Ed Sheeran critica el uso de su canción en campaña contra aborto

Un grupo de activistas en contra de la legalización del aborto en Irlanda, ha usado una canción de Ed Sheeran llamada “Small Bump” (pequeño bulto en inglés) en un acto realizado este fin de semana en Dublín.

Esto se debe, a que en los próximos días, el país votará sobre un referéndum que suaviza la actual ley del aborto, que es conocida por ser una de las más rígidas.

Sheeran usó sus redes, específicamente los stories de Instagram, para hacer pública la infracción de derechos de autor, ya que asegura no haber dado autorización para el uso de la canción.

"He sido informado de que mi canción Small Bump está siendo usada para promocionar la campaña provida. Creo que es importante haceros saber que no he aprobado este uso y que no refleja de qué trata la canción", según el medio británico Global's Newsroom.

El autor escribió la letra de esta canción para contar la historia de una pareja que sufrió un aborto natural por un accidente. Se destaca, que no hace referencia a un embarazo interrumpido voluntariamente.