Julian Gil gana una batalla legal a Marjorie de Sousa por su hijo

El conflicto entre Marjorie de Sousa y Julian Gil tiene un nuevo capítulo en el que el actor argentino y sus exigencias se tomaron en consideración.

Según E!, medio de comunicación de entretenimiento, en los documentos legales publicados por People se evidencia que el juez que lleva el caso determinó que no serán suspendidas las visitas semanales. “También fue negada la solicitud de la venezolana de emitir un pasaporte para su hijo Matías, con la finalidad de poder viajar con ella”.

Marjorie, que trabaja en Estados Unidos. habría gestionado hace tiempo la posibilidad de poder viajar al exterior con su hijo.

Días atrás, Marjorie de Sousa comunicó a los medios sobre la suspensión de las visitas a su hijo por parte de Julián Gil.

La carta publicada en People, enviado por la abogada Ana Pellón, dice: "Hago de su conocimiento que se suspenden las visitas a a partir de día 12 de mayo al 7 de julio por razones laborales de mi persona".

Según este medio, Julian escribió una respuesta en sus redes, donde destaca que no ha tenido una convivencia saludable con su hijo hace más de 400 días:

"Este tipo de acciones confirman lo que les he venido diciendo desde el día uno y muestra una vez más de la intención de mantenerme alejado de mi hijo. Increíblemente me han estado crucificando constantemente cuando yo no voy por motivos laborales y en este caso que ella va a trabajar si le dan la cancelación".