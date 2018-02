Maluma "hace llorar a Neymar" en su cumpleaños

La amistad entre el artista urbano Maluma y el jugador Neymar capta los titulares de los medios del espectáculo con el cumpleaños del astro brasileño de fondo. Neymar, quien cumple años este lunes 5 de febrero, celebró una fiesta el domingo en el centro de diversión nocturna Pavillon Cambon, uno de los más exclusivos de París.

En este lugar, al que acudieron sus compañeros del Paris Saint Germain (PSG), se presentó el cantante y compositor colombiano de reguetón, quien animó la fiesta y le cantó el cumpleaños feliz a su amigo, provocando que se emocionara hasta las lágrimas, según narra el medio español El País.

Foto: Captura de Video.

Junto a Neymar también estuvieron su hijo de seis años, Davi Lucca da Silva Santos, y su novia, Bruna Marquezine.

Tomado de El País.

La celebración, de acuerdo a portales deportivos, sirvió también para acallar rumores de tensión en la plantilla del PSG, que se habría originado por la llegada de Neymar.

- "Algunos debían ir un poco 'cargados'" -

Por otro lado, hubo quienes criticaron la fiesta del brasileño a pocas horas de disputarse un cotejo local, aunque Neymar no participará del encuentro. "¿Irse de fiesta a menos de 48 horas de un partido de la Copa de Francia? "Se joden de nosotros", lanzó este martes Florian Tardieu, jugador del Sochaux, el rival del París SG.

"Se van de fiesta y algunos jugadores debían ir un poco 'cargados', justo antes de unos octavos de final, por lo que vamos a decir que 'no nos respetan'", añadió Tardieu en conferencia de prensa. "Sepan que yo me fui a dormir a las 20h30 y ellos se fueron de fiesta, sí, no nos respetan pero no es un problema, se preparan como quieren".

A Tardieu tampoco le debió gustar cuando posteriormente, el París SG anunció que Neymar no viajará a Sochaux "por decisión técnica" del Emery, que parece pensar más en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el 14 de febrero contra el Real Madrid.

También se ha comentado que uno de los invitados a la fiesta fue su compatriota Luiz Gustavo, actual jugador del Marsella... cuando hay programado para el 25 de febrero el Clásico del fútbol francés.

Preguntado por ello el entrenador del Marsella Rudi Garcia, el técnico se limitó a defender a su jugador: "Es un gran profesional. No se puede estar todo el tiempo detrás de ellos. Ya son chicos grandes. Por Luiz no hay problemas particulares".

Emery, por su parte, también quiso dar una imagen de buen chico y responsable: "Quizá fue el primero en marcharme a medianoche".