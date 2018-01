Último adiós a la vocalista del grupo The Cranberries

Ballybricken, cerca de Limerick, en el oeste de Irlanda. El funeral de la vocalista del grupo de rock The Cranberries Dolores O'Riordan , se celebró el martes 23 de enero de 2018 en la iglesia de su pueblo natal de, cerca de Limerick, en el oeste de Irlanda.

Unas 200 personas, en su mayoría familiares y allegados, se reunieron para brindar un último homenaje a la cantante de 46 años que murió de repente el 15 de enero.

Su madre, sus seis hermanos y hermanas, sus tres hijos y los otros tres miembros del grupo musical figuraban entre los asistentes.

La ceremonia, difundida en directo por una radio local, comenzó con el Ave María grabado en dúo con el cantante de ópera Luciano Pavarotti en 1995.

En su homilía, el padre Liam McNamara, declaró que Dolores O'Riordan atrajo "la luz sobre su adorable comunidad de Ballybricken y la región de Limerick".

Recordó cuando la conoció. Fue en 1989, año en que se formó The Cranberries. Tenía 18 años y "estaba aquí, en el teclado, tocando y cantando con la coral".

Dolores O'Riordan, procedente de una familia católica, dijo que había aprendido mucho de música gracias a la religión.

Una vez finalizada la misa, su féretro fue sacado al son de la canción de The Cranberries "When you're gone", del álbum de 1996 "To The Faithful Departed" antes ser enterrada en un cementerio local, durante una ceremonia reservada a los familiares.

Dolores O'Riordan falleció en un hotel londinense. Por el momento se desconoce la causa del fallecimiento pero la policía afirmó que no la consideraba "sospechosa".

Los resultados de las pruebas post-mortem se harán públicos en abril.