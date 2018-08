El hijo de LeBron James ¿también es hincha de la tricolor?

El basquetbolista estadounidense LeBron James ha publicado en su cuenta de instagram una serie de videos compartiendo momentos divertidos con sus hijos pero lo interesante de estos posts es que uno de ellos llevaba puesta la camiseta de la selección de Ecuador.

LeBron Jr. o 'Bronny' James, como le dice la prensa y los miles de aficionados que tiene su padre, juega de base en el North Coast Blue Chips. Recientemente ganó un campeonato nacional de la USBA (asociación de baloncesto norteamericano).

Bronny almost caught his first dunk at 13 (via @SLAM_HS) pic.twitter.com/70zNb56Fmu

— Bleacher Report (@BleacherReport) 24 de junio de 2018