Llegada de 'Bolillo' inicia debate a nivel nacional

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció que Hernán Darío Gómez será el nuevo entrenador de la seleción nacional, decisión que ha generado distintos comentarios a nivel nacional.

Por lo que ecuavisa.com buscó opiniones de entrenadores y jugadores del medio sobre la elección del 'Bolillo'

Por ejemplo el entrenador ecuatoriano Carlos Sevilla está de acuerdo con la designación aunque criticó la demora de la misma.

"Tiene muchos puntos positivos, conoce el medio, la idiosincracia de los jugadores, es un técnico que ha demostrado que tiene capacidad. Además cumpliría el rol de conciliador entre dirigentes que están divididos", explicó Sevilla.

"Después de las eliminatorias no se ha hecho absolutamente nada con respecto al trabajo de la selección, no hubo autocrítica, no se sabe que es lo que pretenden, qué es lo que quieren", cuestionó el DT a la FEF.

Homero Mistral Valencia, otro técnico ecuatoriano, piensa lo contrario y asegura que el adiestrador que necesita la 'Tri' tiene otro perfil.

"No creo que sea el momento adecuado para el profesor (Gómez) porque creo que las situación de nuestro fútbol ha cambiado radicalmente. Porque en la selección nacional, más que la motivación que es algo importante, hay otros afectos del trabajo que se tienen que realizar, al menos en ese sentido, bajo mi óptica creo que esta (Bolillo) no es la persona para que venga a hacer ese tipo de trabajo", afirmó.

"Se debe hacer un análisis más allá de si consiguió o no consiguió ciertos logros y tener un perfil que se adapte a las condiciones de dirigir una selección (trabajar poco tiempo y conseguir resultados)", argumentó.

También se le consultó a Luis Soler, DT argentino de Aucas, pero prefirió no dar declaraciones hasta que se oficialice la llegada del colombiano y se anuncie cómo será el proceso de él.

Los jugadores están a favor

Esta opiniones encontradas en los entrenadores nacionales se contraponen a la aceptación que tiene Hernán Darío entre los jugadores nacionales que han sido consultados.

"Nos va a venir bien la llegada del 'Bolillo' Gómez a la selección. Hemos perdido un poco el orden y con él lo podemos recuperar", afirmó Segundo Castillo en rueda de prensa con Barcelona.

"Es un gran técnico (Gómez), no lo he tratado pero se ve que es buena persona", aseguró Jhon Jairo Cifuente en entrevista con radio Positiva.

Mientras que Ángel Mena, cuestionado por ecuavisa.com, prefirió no dar su opinión sobre la designación del técnico, pero si dejó claro su pensamiento.

"Los encargados de tomar la decisión son los dirigentes de la federación y nosotros como jugadores debemos estar predispuestos si en algún momento somos tomados en cuenta para una convocatoria", indicó.