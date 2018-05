Francisco Silva oficializa su salida de Emelec a través de comunicado

El defensa Francisco Silva oficializó su salida de Emelec a través de un comunicado posteado en sus redes sociales.

"He decidido dar un paso al costado. Como es de conocimiento público, no he sido convocado en algunas fechas, por lo tanto, en el equipo no he tenido el espacio que imaginé", indica Silva en dicho documento.

"Quiero agradecer al presidente Nassib Neme, quién confió en mí y apostó desde el inicio en mis capacidades profesionales", agregó el paraguayo-ecuatoriano que llegó al club 'millonario' en febrero pasado.

El zaguero central solo jugó 4 partidos y convirtió 1 gol, por lo que su salida era inminente. El día de ayer (martes 29 de mayo del 2018) inició el rumor de la salida de Silva. El jugador de 27 años también pidió disculpas a los aficionados por su mala conducta fuera de las canchas.

"Quiero pedir disculpas a la hinchada, por ciertos temas de conocimiento público", escribe en la carta el 'Vikingo'.

Tras su salida, empezaron los rumores sobre su nuevo equipo, este día se informó que Fuerza Amarilla, líder de la serie B, sería el nuevo club de Silva.

Mira el comunicado completo: