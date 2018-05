Tito Manjarrez intenta agredir a periodista y afirma que no perdió la cabeza

El presidente de El Nacional, Tito Manjarrez, creó una polémica este sábado 19 de mayo del 2018 tras intentar golpear a un periodista quiteño, Luis Baldeón.

Esto se dio en las instalaciones del complejo El Sauce en Tumbaco (afueras de Quito) previo al duelo entre los 'puros criollos' y Liga de Quito en la categoría sub-16.

El motivo del enojo sería que Baldeón es muy crítico de la gestión que lleva el militar retirado al mando del club. El Nacional no se ha pronunciado oficialmente al respecto de este suceso, pero el directivo habló en la previa al duelo con los 'albos'de este domingo.

"Yo he mantenido la cordura sobre el tema. No tengo por qué perder la cabeza, no he perdido la cabeza nunca. No voy a hablar del tema, es algo que se resolverá en interno. Ustedes saben todo respecto al tema", afirmó en su llegada al Olímpico Atahualpa.

Periodistas de la capital se han manifestado a favor de su colega, aunque otros han comprendido la reacción de Manjarrez. Incluso Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, se pronunció al respecto.

"Tito Manjarrez es un gran dirigente y una persona honorable. Veo su permanente esfuerzo para lograr sacar adelante a su club. No se merece la persecución permanente del que es objeto por intereses propios. Mi solidaridad con él y su familia", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Mira el video del tenso momento y algunos comentarios sobre el hecho:

Lamentable lo sucedido entre el presidente de El Nacional Tito Manjarrez y el periodista Lucho Baldeón.

Ningún nivel de violencia es justificable.



pic.twitter.com/n834TSC0jc — juan diego cornejo (@jdiegocornejo) 20 de mayo de 2018

Tito Manjarrez es un gran dirigente y una persona honorable. Veo su permanente esfuerzo para lograr sacar adelante a su Club. No se merece la persecución permanente del que es objeto por intereses propios. Mi solidaridad con el y su familia. — Esteban Paz (@EstebanPazR) 20 de mayo de 2018

¿Y si les cuento que Tito Manjarrez intentó agredirle a Luis Baldeón? Ese es el nivel de dirigentes que tenemos en nuestro fútbol. — Pablo Montenegro (@pamogaec) 19 de mayo de 2018

La actuación hoy del presidente de El Nacional es impropia de un militar de su graduación y por demás vergonzosa. Más allá de las diferencias, lo tenía en otro concepto a Tito Manjarrez. Está muy influenciado por sus comensales. — Esteban Ávila (@estebanavila) 19 de mayo de 2018