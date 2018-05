Arias: "Los jugadores me han insistido para que me quede"

El entrenador uruguayo Alfredo Arias dio sus últimas palabras como técnico de Emelec tras la victoria sobre Independiente del Valle 2-0 y aseguró que este sí fue su último partido.

"Yo ya devolví lo que me han dado y ya son varios partidos que no debería estar dirigiendo. La verdad es que yo no tengo equipo y hago esto con pasión. Pero esto debe culminar porque parece una comedia", dijo Arias quien estuvo al mando del equipo tres partidos después de haber anunciado su salida del mismo.

El técnico se puso emotivo y agradeció nuevamente a la drigencia, a los jugadores y al club en general por lo que vivió los dos a;os que estuvo en el cuadro 'millonario'.

"A mí Emelec me dio todo para trabajar y me permitió conquistar la gloria. Ser campeón no tiene precio. Mi cuerpo técnico hace seis años que dirige y hemos sido afortunados porque hemos llegado a equipos que nos han cobijado como Emelec", afirmó Arias.

"Yo le debo todo a Emelec y al Presidente y su dirigencia. Yo he sido bendecido de venir a este país a dirigir a un equipo tan grande y ser campeón y vice campeón. Agradecí a mis jugadores. Ellos han insistido todas las semanas que me quede y para mí es otro campeonato", sentenció.