Didier Drogba invitó a los aficionados al partido contra Liga de Quito

El marfileño Didier Drogba invitó a los hinchas ecuatorianos a que vayan al partido entre Liga de Quito a jugarse el próximo 28 de febrero en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

"Hernán Barcos y fans de Liga espero verlos el 28 de febrero yq que esten listos porque voy con mi equipo", fue arte de lo que dijo Drogba en un video publicado por la página de su club, Phoenix Rising FC.

El elenco estadounidense se enfrentará a los 'albos' como parte de su pretemporada. Este encuentro fue pactado por ambas instituciones el pasado 19 de enero.

El elenco nacional lo jugará a pesar de ya haber iniciado la disputa del torneo local.

La mayor atracción es la presencia del atacante africano campeón de Champions League con el Chelsea y figura a nivel mundial.

Mira el video completo:

Un mensaje para @Hernanbarcos y @LDU_Oficial por parte @didierdrogba // A message for Hernan Barcos and Liga Deportiva Universitaria from Didier Drogba. #RisingAsOne pic.twitter.com/EqwnfoBwso

— Phoenix Rising FC (@PHXRisingFC) 20 de febrero de 2018