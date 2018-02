El delantero Joao Paredes se retira del fútbol por problema cardíaco

El atacante Joao Paredes anunció que se retira del fútbol profesional debido a que sufre de arritmia y fibrosis.

Estas afecciones se descubrieron en los exámenes médicos que le realizaron en Liga de Quito, equipo en el que iba a jugar esta temporada.

El anuncio lo hizo el propio futbolista a través de un video que dio vuelta a las redes sociales y en donde incluso pide ayuda a sus colegas de profesión.

"Una noticia bastante dura para uno como futbolista que está bastante ilusionado. Agradecido con Dios porque un equipo se dio cuenta que estaba jugando con mi vida", es parte de lo que dijo Paredes.

"Esto es algo que me deja en el aire porque en el poco tiempo que he estado jugando como profesional la verdad no hice mucho en lo económico. La intención es pedirle un poco de su colaboración", agregó el ahora exjugador.

Paredes contó que está siendo ayudado por Carlos Garcés y Luis Luna, compañeros suyos en Delfín.

Mira el video completo: