Edgardo Bauza y la posibilidad de dirigir a Ecuador: "¿Por qué no?"

El entrenador argentino Edgardo Bauza considera que asumir la dirección técnica de la selección ecuatoriana de fútbol seria un lindo desafío aunque aclaró que no ha sido contactado sobre el tema.

“No he tenido ninguna información al respecto, no me han llamado ni me han comentado nada. Estoy en Dubai, en 15 o 20 (días) estaré por Quito, pero no me han llamado ni me han dicho nada", dijo el 'Patón' a Área Deportiva.

Mi familia es de Ecuador y ahí tengo mi casa, en Quito. Vamos a ver, seguimos el fútbol ecuatoriano permanentemente, porque obviamente me interesa, sería un lindo desafío. ¿Por qué no?", agregó.

Bauza señaló que Ecuador tiene jugadores de buen nivel, que el tema pasa por buscar partidos amistosos para que los seleccionados empiecen a asimilar la idea del entrenador.