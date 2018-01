Washington Vera fue ofrecido a Liga de Quito reveló su representante

El volante Washignton Vera, que quiere salir de Barcelona, fue ofrecido a Liga de Quito reveló su representante José Chamorro.

"Fue uno de los primeros jugadores que se le ofreció a Esteban Paz, pero en ese momento no me habló de Wacho Vera", dijo Chamorro en entrevista con radio Área Deportiva.

"En ese momento Esteban me manifestó que no necesitaba jugadores en esa posición, por eso no hemos hablado del tema. 'Wacho' tiene 4 años más de contrato con Batrcelona, hay clubes interesados en él, de Quito y de Guayaquil", agregó.

El representante enfatizó en que el mediocampista ofensivo quiere salir del cuadro 'torero'.

"Hace 2 meses, hubo un pequeño problema y no querían a 'Wacho' Vera en la institución, ahí el jugador tomó la decisión de que quería continuar su carrera en otro lado. Ahora parece que cambiaron de opinión, ahora Wacho no quiere continuar en Barcelona y ellos quieren que se quede… Tengo una reunión hoy (miércoles 24 de enero) con Cevallos para tratar este tema", sentenció.