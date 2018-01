Paz: "Es fácil hablar por hablar y no concretarse en algo científico"

Esteban Paz criticó la propuesta de Asoguayas sobre cambiar los horarios para los partidos del campeonato ecuatoriano 2018.

"No hay que hacerse eco de los lloros de los argentinos y los brasileros cuando vienen a jugar al país, no ha habido un problema específico cuando se juega a esas horas en la altura. Nos preocupa solo el equipo de Primera, no pensamos en las divisiones formativas", dijo Paz en entrevista con radio Área Deportiva

"Es fácil hablar por hablar y no concretarse en algo científico. Donde ha habido mayor problema para los jugadores es en el llano, por el desgaste que produce la deshidratación en el llano", agregó el directivo quiteño.

Hay que recordar que Asoguayas y los clubes de esa asociación presentaron una propuesta en el Congreso Ordinario de Fútbol realizado el pasado viernes 5 de enero en la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol). La misma consistía en que no se jueguen partidos del torneo local de 11:00 a 15:00 por el efecto dañino que tienes los rayos UV del sol a esas horas.

La misma fue rechazada por mayoría de los miembros del Congreso. "Si verdaderamente se comprueba que hay un perjuicio, se tomará la decisión pero tampoco podemos ceder ante un capricho promovido por medios de comunicación y acogido por ciertos periodistas", sentenció el dirigente.