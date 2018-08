La Copa Davis cambiará de formato tras 118 años de historia

La Federación Internacional de Tenis (ITF) aprobó este jueves una reforma radical del formato de la Copa Davis, que transformará considerablemente el torneo internacional de 118 años de antigüedad y concentrará su competencia anual a un evento de una semana de duración con participación de 18 equipos.

El plan de reforma recibió el 71,43% de los votos de 120 delegados en la asamblea anual de la ITF en Orlando, una amplia mayoría respecto a los dos tercios necesarios para su aprobación.

El presidente de la ITF, David Haggerty, apoyó la reforma propuesta por Kosmos, un grupo liderado por el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, que voló desde España para la votación, y que respalda también el multimillonario japonés Hiroshi Mikitani, quien ha prometido aportar 3.000 millones de dólares en 25 años para apoyar el nuevo proyecto.

"La Davis tiene un potencial enorme. Es un día histórico. Estamos convencidos que el acuerdo garantiza su futuro y el desarrollo del tenis a todos los niveles. Teníamos que aupar esta competición otra vez a la cima del tenis mundial. Es lo que esperamos. Ahora toca trabajar y ver que es lo que quieren los jugadores", declaró un feliz Piqué.

Haggerty calificó el plan de reforma de "clave para garantizar que la ITF y sus países miembros garanticen un futuro brillante para el deporte".

"No hacer nada comporta un riesgo. Me siento muy cómodo en tanto esto no es un riesgo para la Copa Davis. Estamos haciendo lo correcto. No hay ganadores ni perdedores en esto", subrayó Haggerty.

El formato actual de la Copa Davis es una competición de nocaut que se disputa en febrero, julio, septiembre y noviembre, alternando visitas y localías alrededor del mundo, y al mejor de cinco juegos.

Muchos de los mejores tenistas han descartado participar en los últimos años para aligerar su cargado calendario.

El plan de reforma tendrá una final en noviembre con 18 equipos: 12 ganadores de eliminatorias de 24 con partidos de local y visitante en febrero, los cuatro semifinalistas del año anterior, y dos países con comodín. Seis ganadores de grupos de tres participantes, además dos subcampeones de las llaves pasarían entonces a disputar rondas eliminatorias de playoffs.

Las finales contarán con dos partidos de individuales y un partido de dobles cada jornada, todos reducidos al mejor de tres sets.