Colombiano Fabra se pierde el Mundial por lesión

El defensor Frank Fabra se perderá el Mundial de Rusia-2018 por una lesión de rodilla sufrida en un entrenamiento de la selección de Colombia, informó este sábado la Federación Colombiana de Fútbol.

El lateral de Boca Juniors de Argentina "sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda" durante un entrenamiento en Italia, sede de concentración de los cafeteros, indicó la federación en un comunicado.

"Luché, trabajé, me esforcé en mejorar. Lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí y hoy con el corazón partido en 50 millones de pedacitos, me quedo en la puerta más cercana, sólo a un paso. Me duele el alma", dijo el defensor de 27 años en un mensaje en Instagram.

Por lo general, según los especialistas, la recuperación de ese tipo de lesión tarda entre cuatro y seis meses.

Fabra, quien iba a disputar su primera Copa del Mundo, será reemplazado "en las próximas horas" por uno de los jugadores incluidos en la preconvocatoria de 35 futbolistas exigida por la FIFA.

Se presume que su puesto será ocupado por Farid Díaz, de Olimpia de Paraguay, pues es el único lateral izquierdo de ese listado.

Fabra peleaba el puesto con Johan Mojica, del Girona de España, también concentrado en Italia.

Colombia, dirigida por el entrenador argentino José Pekerman, competirá en el Grupo H contra Polonia, Senegal y Japón.

La selección cafetera debutará ante los nipones el 19 de junio en el estadio Mordovia Arena en Saransk.