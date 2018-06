Zidane deja el Madrid entre agradecimientos y nostalgia

A su lado estuvo, con gesto resignado y voz apagada, el presidente del club Florentino Pérez que apostó por ficharlo como jugador y subirlo del banquillo del filial al primer equipo a principios de 2016 aunque no tenía experiencia en la élite.

"Después de conquistar esta nueva Copa de Europa, para mí ha sido una decisión totalmente inesperada. Es un día triste para mí, para la afición, para todos los jugadores", aseguró Pérez, que conoció las intenciones de Zidane un día antes.

Además del dirigente, futbolistas del equipo y aficionados famosos del mismo reaccionaron ante este sorpresiva decisión.

"Como jugador y ahora como entrenador decidiste despedirte en lo más alto (...). Te vas pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos más exitosos de la historia de nuestro querido Real Madrid", tuiteó el capitán blanco Sergio Ramos.

"Es un día no agradable para el Madrid. Se va una persona que es una leyenda dentro de nuestro club. Se ha ganado el derecho a decidir su camino. Debemos respetarlo", señaló desde Roland Garros Rafael Nadal, reconocido hincha del club blanco.

Designado como entrenador blanco a principios de 2016, el elegante excentrocampista francés congenió rápidamente con los astros de la plantilla blanca, decepcionados con los métodos del fugaz técnico Rafa Benítez.

Se convirtió en el primer entrenador en ganar tres Ligas de Campeones consecutivas, además de una Liga (2017), dos Supercopas de Europa (2016, 2017), una Supercopa de España (2017) y dos Mundiales de Clubes (2016, 2017). Solo le faltó la Copa del Rey.

"Es una etapa que concluye, pero que fue muy provechosa", resumió desde Costa Rica el arquero Keylor Navas, quien lamentó el repentino adiós de su principal valedor en el Madrid. "Solo tengo palabras de agradecimiento para él. Me respaldó en todo momento. Todo el equipo lo queremos mucho. Es una lástima que se vaya".

Mira más mensajes de jugadores a Zidane:

Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado!

He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo!

Eres muy especial para mi!

Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad!

Gracias Mister #marchelinpic.twitter.com/MvWCwjYSqR

— Marcelotwelve (@MarceloM12) 31 de mayo de 2018