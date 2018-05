Portero de Liverpool cede la Champions al Real Madrid

Dos errores de Loris Karius, portero de Liverpool, sentenciaron el resultado en la final de la Liga de Campeones 2018. Real Madrid venció 3-1 al club inglés y logra su título número 13 en el mayor torneo de fútbol de Europa.

Durante los primeros 29 minutos y con la presencia en cancha de Mohamed Salah, Liverpool mostraba mayor dominio del balón.

Por algunas ocasiones, los dirigidos por Jürgen Klopp realizaron jugadas e intentaron anotar el esperado gol. Sin embargo, tras la salida del egipcio por una luxación clavicular producida por una jugada con el español Sergio Ramos, el club inglés fue otro, cediendo espacios a los del Real Madrid.

Luego de esto, en el minuto 34, Dani Carvajal, jugador del equipo "blanco" también abandonó el juego llorando por una lesión. Así concluía la primera parte de este cotejo, sin anotaciones.

Ya en el segundo tiempo, la inexperiencia del joven arquero Karius fue evidente. Karim Benzemá aprovechó un error y abre el marcador favoreciendo a los madrilistas.

GOOOOALLL!!!



Karim Benzema sticks his foot out to block Karius' pass and scores



53'

@realmadrid 1 @LFC 0



Momentos después Liverpool empató con un gol de Sadio Mané, el único de su equipo. Gareth Bale, quien ingresó al partido al minuto 60 fue el autor de los dos goles siguientes. Uno de chilena y el último de un cañonazo que el golero no pudo resistir.

De esta manera, Bale se convirtió en la figura del partido, mientras que Karius lamenta sus errores en una final de tamaño mundial.