Zidane: "Dentro del vestuario no nos sentimos favoritos de nada"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, mostró su desacuerdo con la etiqueta de favorito de su equipo en la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, el sábado en Kiev.

"No es así. Pueden decir muchas cosas pero sabemos que no es así. No somos favoritos ni Liverpool tampoco lo es. Es un 50-50 como siempre en las finales. Tenemos que hacer un gran partido para ganar. Dentro del vestuario no nos sentimos favoritos de nada", explicó.

"Hemos llegado aquí con mucho trabajo, mucho talento, seguro, pero mucho trabajo. Llegar a una final no es nada fácil. Contento de jugar otra vez una final".

Zidane busca su tercer triunfo en Liga de Campeones, algo que solo lograron Bob Paisley en el Liverpool y Carlo Ancelotti en Milan y Real Madrid, pero sería el primero en ganar tres años seguidos.

"Es bonito. Yo vivo de eso, es mi pasión, siempre he competido. Pero detrás de eso hay mucho trabajo, no solo de mí, sino de los jugadores también. Es lo que tiene este club. Trabajando en el Real Madrid puedes llegar a lo que estamos haciendo".

Zidane es consciente de que sus decisiones dejarán en el banquillo a algunos jugadores que sueñan con disputar la final.

"El peor momento para un entrenador es cuando tienes que elegir y más en una final. Cuando hay jugadores que no va a cambiarse o no va a jugar. Los jugadores lo saben, pero es mi responsabilidad y lo tengo que asumir", explicó.

Zidane mostró todo su respeto por Jurgen Klopp, el entrenador alemán del Liverpool, cuando le preguntaron por similitudes entre ambos. "Tengo mucho respeto por este señor, tiene mucha experiencia. Lo que ha hecho en fútbol es fenomenal. Cada uno de nosotros es distinto, pero le respeto", sentenció.