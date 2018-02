El ecuatoriano Ángel Mena asegura que no se irá de Cruz Azul

El ecuatoriano Ángel Mena dejó el silencio y habló sobre su continuidad en Cruz Azul y su relación con el técnico Pedro Caixinha.

"En este momento no me está tocando actuar, pero sigo trabajando como si fuera titular. Sé que en algún momento se me va a dar la oportunidad de actuar nuevamente y tengo que estar preparado para ello, aprovechar la oportunidad. Vamos a seguir con todas las ganas y la confianza", dijo Mena en entrevista exclusiva con Estadio.ec

"Son decisiones de cuerpo técnico y hay que respetarlas, no hay que ponerse en discusiones y hablar mal de cosas que no suceden", añadió el delantero nacional.

También habló sobre su relación con el técnico europeo e indicó que no tienen ningún tipo de problema y que han hablado sobre su falta de minutos.

"Se dicen cosas sin fundamento, que yo tengo problemas con el técnico y no es así. Todos me dan como una opción para salir de Cruz Azul y la verdad nadie se me ha acercado a hablar de ese tema. Yo acá estoy a gusto y tranquilo, no tengo problemas con nadie", aclaró 'angelito'.

"Conversé, pero no específicamente de las declaraciones porque no me siento afectado por eso, yo soy una persona que me entrego al máximo. He conversado con él respecto a las oportunidades que pueda tener o no. Me toca seguir esperando", sentenció.