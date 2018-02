Christian Penilla vuelve a destacar en partido de pretemporada de su club

El ecuatoriano Christian Penilla volvió a ser protagonista con su equipo, New England Revolution (NER), en la pretemporada estadounidense.

Esta vez con una asistencia en el empate 3-3 ante el San Antonio F.C. Penilla dio el pase para que Teal Bunbury anotara el 1-1 parcial al minuto 21 del compromiso.

El atacante fue titular, pero fue cambiado en el entretiempo por Femi Hollinger-Janzen. Este encuentro fue válido por la Mini Sun Cup que se disputa en Arizona.

Hay que recordar que en esta semana el NER tuvo otro partido, que también terminó en empate, en el que el exBarcelona anotó.

Mira el pase gol que hizo:

GOAL!! @TealBunb buries the easy shot as he and Cristian Penilla combine for the equalizer. #NERevs 1, San Antonio 1 pic.twitter.com/znQX59ZoQb

— New England Revolution (@NERevolution) 17 de febrero de 2018