Antonio Valencia es considerado entre los 100 mejores jugadores del mundo

El jugador ecuatoriano del Manchester United Antonio Valencia está considerado entre los 100 mejores jugadores del mundo.

La revista inglesa Four Four Two publicó una lista de los 100 mejores jugadores considerando al capitán del Manchester United en el puesto 92.

Entre las cualidades que tomó en cuenta en favor del ecuatoriano destacan su consolidación en la banda derecha, la capitanía del equipo y el ser una figura en el esquema del equipo dirigido por el portugués José Mourinho.

La lista está liderada por el argentino Lionel Messi, seguido del portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Neymar.