Polémica en México: jugadoras del equipo de sóftbol tiraron sus uniformes a la basura antes de abandonar Tokio

El equipo de sóftbol se marchó de Tokio tras terminar su participación en los Juegos Olímpicos el pasado lunes.

"Participé en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Utilicé dos uniformes, uno verde y uno blanco. En mi casa no tengo ninguno de los dos, y eso no me hace ni mejor ni peor mexicano", dijo el exfutbolsita Luis García.