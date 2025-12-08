Tecnología
08 dic 2025 , 17:47

Meta anuncia el lanzamiento de gafas de realidad mixta

Meta tenía planificado hacer el lanzamiento de sus gafas con nombre en código Phoenix a mediados del 2026, pero el cambio en su hoja de ruta lo retrasó para 2027.

   
  • Meta anuncia el lanzamiento de gafas de realidad mixta
    El visor Meta Quest Pro. POLITICA META( META / Europa Press )
Fuente:
Europapress
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción

Europapress
Canal WhatsApp
Newsletter

Meta anunció que está desarrollando nuevas gafas de realidad mixta cuyo lanzamiento estaba previsto para 2026. Sin embargo, al priorizar el avance de su inteligencia artificial frente a la competencia en el mercado, algunos de sus productos tuvieron que retrasar su salida a la venta.

Lea: Meta estudia posible despido de trabajadores en Facebook, Instagram y WhatsApp

La compañía liderada por Mark Zuckerberg tenía previsto lanzar el nuevo dispositivo en la segunda mitad del próximo año, sin embargo, ahora está retrasando su hoja de ruta para ajustar algunas especificaciones y ofrecer una mejor experiencia con sus futuros lanzamientos.

Lea más: Mark Zuckerberg apuesta por un futuro sin celulares con sus nuevos lentes inteligentes

Así lo ha detallado el vicepresidente de Reality Labs Foundation, Maher Saba, en un comunicado compartido a los empleados de Meta, al que ha podido acceder Business Insider, donde se detalla que el nuevo producto está en desarrollo y pretende serán unas gafas de realidad mixta, sin embargo, la compañía requiere margen para corregir los detalles y ofrecer una experiencia "pulida".

"Tenemos mucho trabajo por delante, con plazos de entrega ajustados y grandes cambios en nuestra experiencia de usuario básica, y no haremos concesiones en ofrecer una experiencia totalmente pulida y confiable", han aclarado en otro comunicado interno los líderes de la sección de metaverso, Gabriel Aul y Ryam Cairns.

Lea: WhatsApp lanza una nueva función de traducción en tiempo real

Carcaterísticas de las gafas Phoenix

Estas gafas con nombre en código Phoenix tendrán un diseño liviano conectado a una batería externa para su alimentación, según ha recogido The Information, en base a declaraciones de fuentes relacionadas con el proyecto.

Saba también ha mencionado en el comunicado interno que la hoja de ruta de Meta incluye igualmente un nuevo dispositivo portátil de edición limitada al que se refieren internamente como Malibu 2 y que llegará durante el próximo año 2026.

Lea más: Meta presenta la segunda generación de gafas inteligentes Ray-Ban: Cuánto cuestan y qué novedades traen

Temas
Tecnología
Gafas
lanzamiento
realidad virtual
Meta
realidad aumentada
Mark Zuckerberg
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas