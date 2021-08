"Puedes irte si tu marido te pega, pero no cuando el que te pega es tu hijo"

Recientemente fue una tetera eléctrica, que afortunadamente no estaba hirviendo, pero Aidan no sabía que estaba fría cuando la levantó para arrojarla.

"Parece como si fuera un comportamiento abusivo e intimidatorio", comenta Hazel. "Siento como si estuviera en una relación violenta. Se suele decir que si tu marido te pega te puedes ir, pero no vas a hacer eso si quien te pega es tu hijo, ¿verdad? Porque tú eres la protectora de tu hijo, al mismo tiempo que la víctima".

"Desde el primer día supimos que había problemas serios", dice Hazel. "Pero pensamos: 'Bueno, está en un entorno muy extraño, el hogar de acogida donde estuvo no era saludable... Veamos cómo nos va'".

Pero las cosas no marcharon bien. Desde el comienzo, Aidan golpeaba, tiraba del pelo y escupía.

"Estaba sentado en un sofá pequeño en su salón de clases desvestido hasta la camiseta porque estaba sudando -con una maestra asistente al lado- y estaba temblando y estremeciéndose... fue horroroso", cuenta. "Me senté y él se enroscó en mi rodilla, al estilo fetal. Fue realmente angustiante".

En retrospectiva, Hazel se pregunta si debió haber permitido que el personal escolar pudiera restringir a Aidan así, pero no estaba segura de cómo lo hubieran podido contener de otra manera.

"Eso lo debió haber traumatizado, pero yo sé lo violento que era", indica. "Vi los moretones que tenían todas las maestras asistentes y no sé que otra cosa podían haber hecho para mantenerse seguras".

Fue cuando la escuela le comunicó a Hazel que no podía lidiar más con su hijo.

"Es un problema muy escondido -simplemente hay muchos padres que no se sienten capaces de reportarlo a la policía o no reciben asistencia o no encuentran servicios", afirma.