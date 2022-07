'Gran abuelo', el árbol chileno que podría ser el más antiguo del mundo

Desde niño, el científico Jonathan Barichivich intuía que el "Gran abuelo", el alerce que su familia cuidó con mucho mimo en Los Ríos (sur de Chile), era especial. Ahora, más de tres décadas después, acaba de descubrir por qué: con cerca de 5 500 años, podría ser el árbol más viejo del mundo.

El hallazgo se produjo casi por casualidad, cuando Barichivich estaba estudiando el impacto del cambio climático en los alerces, una especie de conífera típica de la Patagonia y amenazada por distintos factores, como incendios, tala o sequía.

"Obtuvimos una pequeña muestra del árbol y, aunque no era el objetivo inicial de la investigación, pudimos estimar su edad. Nos sorprendió mucho descubrir que es mucho más viejo de lo que pensábamos, pues creíamos que tenía entre 3 500 y 4 000 años", cuenta a EFE frente a este gigante de casi 30 metros de altura.

Convertido en la estrella del Parque Nacional Alerce Costero, a 800 kilómetros al sur de Santiago, el "Gran abuelo" sería más viejo que "Matusalén", el pino de California (EE.UU.) que hasta ahora ostentaba el récord, con 4 853 años.

Antonio Lara, profesor de la Universidad Austral de Chile y coautor de la investigación, explica a EFE que ambos son ejemplares "no clonados", es decir, no están conectados a otros árboles por un sistema de raíces comunes, a diferencia por ejemplo de la pícea noruega "Old Tjikko", de al menos 9 550 años.

"Los árboles no clonados viven menos, por eso es tan extraordinario este hallazgo", asegura.

El resultado final del estudio será divulgado en los próximos meses, aunque la revista "Science" publicó recientemente un adelanto que revolucionó el mundo científico.