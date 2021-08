Qué es el "nervio vago", cómo funciona y cómo puede ayudarnos a reducir el estrés

Nos referimos al nervio vago. Y no, no es porque sea un holgazán.

¿Qué es el nervio vago?

"Su raíz significa deambular, y realmente describe la forma en que deambula por el cuerpo, así como un vagabundo", detalló la psicóloga Kimberley Wilson en el programa Made of Stronger Stuff ("Hecho de material más fuerte") de Radio 4 de la BBC.

Eres lo que comes…

"Hay muchas vías de comunicación entre el intestino y el cerebro, pero quizás la más estudiada y que nos ha interesado mucho es el nervio vago. Y me gusta recordarle a la gente que lo que sucede en 'el vago' no solo se queda en 'el vago', sino que en realidad afectará nuestras emociones", afirmó John Cryan, profesor de Anatomía y Neurociencia de la University College Cork, de Irlanda.

"El componente fibroso de los vegetales, en particular los químicos como la insulina, alimentan el microbioma que permite sintetizar químicos que (a su vez) estimulan el nervio vago para activar partes del cerebro que te harán sentir de una manera particular", detalló el doctor Xand van Tulleken, del programa Made of Stronger Stuff de la BBC.