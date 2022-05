La relación entre el síndrome del impostor y sentirse "quemado" en el trabajo

"La gente parece pensar que lo estoy haciendo bien, pero realmente no creo que sea así", dice Fiona, una gerente sénior de unos 40 años que trabaja en la industria de la construcción en Reino Unido.

"Esto siempre me ha hecho pensar que podría estar haciéndolo mejor y que la gente duda de mí".

Fiona, quien se reserva su identidad para proteger su reputación profesional, ha pasado su carrera luchando contra el síndrome del impostor: el temor de no merecer realmente el éxito.

"A pesar de que he llegado a la posición en la que estoy, todavía no creo en mí misma. Otras personas parecen hacerlo, pero no siento que esté justificado", dice.