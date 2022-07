La dieta nórdica está de moda, ¿es tan sana como la mediterránea?

Duane Mellor y Ekavi Georgousopoulou

La dieta nórdica se basa en los alimentos tradicionales disponibles en los países nórdicos. Los alimentos básicos que comprende son los cereales integrales (en particular, el centeno, la cebada y la avena), las frutas (especialmente las bayas), los tubérculos (como la remolacha, la zanahoria y los nabos), los pescados grasos (como el salmón, el atún y la caballa), las legumbres y los lácteos bajos en grasa.Pero, a diferencia de la dieta mediterránea, que tiene una larga tradición y cuyos beneficios para la salud se han observado sistemáticamente en estudios e investigaciones sobre la población, la dieta nórdica fue desarrollada por un comité de expertos en nutrición y alimentación, junto con chefs, historiadores de la alimentación y ecologistas.

Quizás la característica clave de la dieta nórdica es que anima a la gente a incluir una amplia gama de alimentos disponibles de forma local, como musgos, semillas, verduras y hierbas (incluidas las que crecen de forma silvestre). Esta es la razón por la cual algunas bayas como los arándanos rojos son un elemento central de la dieta nórdica, mientras que los cítricos y las frutas tropicales no lo son.

¿Qué dicen las pruebas?

Estos estudios encontraron que los patrones de alimentación nórdicos se asociaron con un menor riesgo de padecer enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2 en personas de países nórdicos. Sin embargo, la relación entre un menor riesgo de desarrollar enfermedades y las dietas nórdicas es menos fuerte en personas de otros países. La razón de esto actualmente no está clara.

El problema con estos estudios de población es que se fijaron en un patrón dietético que técnicamente no existía, ya que no se definió hasta después de que participaran en los estudios. Esto significa que es posible que los participantes no siguieran la dieta nórdica deliberadamente, lo que hace difícil saber si los beneficios para la salud que reportaron se deben realmente a la dieta en sí.