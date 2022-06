El trastorno mental que te lleva a vivir en medio de la basura

"No hay espacio para que la gente se mueva si viene aquí", le dice a la BBC este hombre de 60 años de Blackburn, una ciudad industrial en el norte de Inglaterra.

"(La tendencia) a coleccionar cosas a veces se me escapa de las manos", dice, "pero el estrés de vivir con ese desorden me pone en 'modo déjame en paz'".

Brown sufre lo que se conoce como síndrome del acumulador compulsivo, un trastorno mental que genera en quien lo padece un gran dificultad para deshacerse de objetos que para otras personas no tienen valor alguno o son poco importantes.

"Esta dificultad para desechar cosas suele conducir a un considerable desorden, que hace que el espacio habitable sea imposible de navegar" y donde las "habitaciones no pueden utilizarse para el fin con el que fueron diseñadas: no puedes usar la cocina para cocinar o la habitación para dormir", le explica a BBC Mundo Gregory Chasson, psicólogo clínico y profesor asociado del departamento de psicología del Instituto de Tecnología de Illinois, en EE.UU.

Se trata de una condición que no distingue entre hombres y mujeres, cultura o situación económico-social.

Y, la severidad de sus síntomas, de acuerdo a un estudio publicado en el Journal of Psychiatric Research, "ha empeorado notablemente" durante la pandemia de covid-19.

"Como si fuera mi hermana"

"No es solo el caos que podemos ver sino también esa urgencia de comprar cosas o recoger cosas gratis, o de guardar objetos que llegaron de forma pasiva a su vida", le dice a BBC Mundo Christiana Bratiotis, profesora asociada de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Columbia Británica, en Canadá.

Los peligros de acumular

Los peligros para la salud de no abordar este problema son múltiples y más serios de lo que aparentan, empezando por los físicos.

En términos de salud mental, deja a quienes lo sufren aislados socialmente: guardan el secreto de una condición "estigmatizadapor la sociedad, que lo interpreta como un problema de pereza, inmoralidad o carencia de estándares personales y no lo entiende como uno de salud mental", argumenta Bratiotis.

Continuum

Si bien muchos podemos identificarnos con la tendencia a conservar objetos ya sea porque son bellos, por si acaso, porque nos traen lindos recuerdos o porque pensamos que podemos encontrarle algún tipo de utilidad -desde el punto de vista evolutivo somos en esencia cazadores recolectores y tendemos a traer y conservar objetos en nuestra vida- eso no nos convierte necesariamente en acumuladores compulsivos.

Probablemente tengas en tu cabeza la imagen de una vivienda repleta hasta el techo de cosas inútiles, donde no cabe un alfiler, con una montaña de objetos acumulados que apenas deja espacio para que su dueño -una persona de mediana edad o mayor- pase por la puerta.

No es desacertada, pero estos son los casos más extremos, y los que llegan -por razones obvias- a las noticias y programas de televisión.

Provienen de un estudio publicado en el Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment en 2008, e indican que, por encima de 3, estamos ante la presencia de un acumulador compulsivo.

Causas

"Por debajo del desorden, tanto metafórica como literalmente hay partes de este problema que son menos visibles, pero que son no obstante impulsores muy importantes para el desarrollo de este comportamiento", explica Bratiotis.

No hay una causa única que de lugar a este desorden. "No es solo la biología evolutiva, no es solo la genética, o la neurobiología, pero todas esas cosas juegan un rol", dice la investigadora.