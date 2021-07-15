NOTICIAS
ECUADOR
INTERNACIONAL
ECONOMÍA
POLÍTICA
ELECCIONES 2021
CRÓNICA ROJA
ESTADIO
NACIONAL
INTERNACIONAL
MÁS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
ENTRETENIMIENTO
MÚSICA
CINE Y SERIES
NUESTROS PROGRAMAS
POLÍTICAMENTE CORRECTO
CONTACTO DIRECTO
VISIÓN 360
3 FAMILIAS
NOTICIEROS
TENDENCIAS
TECNOLOGÍA
CIENCIA
MEDICINA
REDES
CURIOSIDADES
EN VIVO
NOTICIAS
ECUADOR
INTERNACIONAL
ECONOMÍA
POLÍTICA
ELECCIONES 2021
CRÓNICA ROJA
ESTADIO
NACIONAL
INTERNACIONAL
MÁS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
ENTRETENIMIENTO
MÚSICA
CINE Y SERIES
NUESTROS PROGRAMAS
POLÍTICAMENTE CORRECTO
CONTACTO DIRECTO
VISIÓN 360
3 FAMILIAS
NOTICIEROS
TENDENCIAS
TECNOLOGÍA
CIENCIA
MEDICINA
REDES
CURIOSIDADES
EN VIVO
Medicina
El estudio que vincula el alcohol a 740.000 casos globales de cáncer
Incluso en moderación, el beber alcohol aumenta el riesgo de cáncer.
GETTY IMAGES
15 jul 2021 , 08:31
BBC News Mundo
TAG RELACIONADOS
alcohol cáncer
|
alcoholismo cáncer
|
beber alcohol
|
Los vídeos más vistos
LO MÁS LEÍDO
RECOMENDADAS