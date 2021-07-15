Medicina

El estudio que vincula el alcohol a 740.000 casos globales de cáncer

Incluso en moderación, el beber alcohol aumenta el riesgo de cáncer.

  • El estudio que vincula el alcohol a 740.000 casos globales de cáncer
    GETTY IMAGES
15 jul 2021 , 08:31
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