Cuál es la forma más inteligente de aprender de tus errores

Alternativamente, podemos simplemente no darnos cuenta de nuestros errores y continuar alegremente como si nada hubiera pasado, algo que nos impide aprender una mejor estrategia para mejorar nuestro desempeño en el futuro.

El efecto de la "uva agria"

Las personas que sintieron que habían fallado en la práctica predijeron que una puntuación perfecta haría poco para aumentar su felicidad inmediata. Crucialmente, esto no resultó ser cierto; cuando tomaron una segunda prueba y les dijeron que recibieron las mejores calificaciones, la buena noticia realmente los hizo felices. Se habían equivocado completamente al suponer que el resultado no los enorgullecería.

Sjåstad sospecha que el efecto de la uva agria podría influir en la motivación en muchas áreas de la vida. Si tienes una mala entrevista para el trabajo de sus sueños, es posible que decidas que, después de todo, realmente no quieres trabajar en ese campo y, por lo tanto, dejes de postularte para puestos similares. Lo mismo ocurre si no logras impresionar en una prueba deportiva o si un editor rechaza la primera presentación de tu manuscrito.

"Puede ser tentador explicar nuestras deficiencias y culpar a alguien o algo más, tratando de convencernos de que nuestro 'Plan C' fue en realidad nuestro 'Plan A' todo el tiempo", dice.

Sjåstad no cree que debemos perseverar en todos nuestros objetivos todo el tiempo; puede ser saludable poner las ambiciones en perspectiva y cambiar de rumbo si el proceso ya no nos hace felices. Pero el efecto de la uva agria puede llevarnos a tomar esta decisión prematuramente, dice, en lugar de ver si podemos aprender y mejorar.

El "efecto avestruz"

Devaluar la fuente de tu decepción es solo una forma en que tu mente puede evitar enfrentarse constructivamente al fracaso; otro mecanismo de afrontamiento es esconder la cabeza en la arena, desviando tu atención de la situación perturbadora para que no tengas que procesarla.

La mayoría recordó con éxito sus respuestas correctas. Sorprendentemente, sin embargo, no lograron aprender de las respuestas erróneas y no se desempeñaron mejor que el azar en estos ítems. "La gente a menudo no aprendía nada", dice Fishbach.