Con la tecnología Aspirina® Advanced dile adiós al dolor

Confiamos en la tecnología para resolver nuestra vida día a día, ahora también podemos confiar en la tecnología para aliviar el dolor de cabeza tan solo en minutos. La exclusiva fórmula microactiva de Aspirina® Advanced permite que se absorba más rápido, pasando menos tiempo en el estómago y más tiempo aliviando el dolor de cabeza.

Uno de los medicamentos más usados en el mundo (ácido acetilsalicílico) también es una de las sustancias más investigadas en la historia. Desde su introducción al mercado bajo el nombre comercial en 1899, la Aspirina® ha logrado la confianza y uso en todo el mundo.

Ahora la marca se activa con el relanzamiento de Aspirina® Advanced con su exclusiva fórmula microactiva que permite que se absorba más rápido, pasando menos tiempo en el estómago y más tiempo aliviando dolores.

Especialmente indicada en migraña o fuertes dolores de cabeza. Además, también su fórmula ayuda a aliviar dolores asociados a espalda, musculares, artritis, dolor menstrual, dental y fiebre [MT1] relacionada a enfermedades infecciosas, por su efecto analgésico reforzado hasta 40% superior, gracias a su potencializador que es una sustancia que aumenta el efecto del principio activo. La cafeína potencia en promedio un 41%, el efecto de Aspirina®.

Los beneficios de Aspirina® Advanced son: lograr un efecto sostenido por más de 5 horas de alivio de dolor de cabeza, debido a que tiene mayor potencia antipirética analgésica que otros productos similares.

El 2021, es una fecha especial para Aspirina® en Ecuador, ya que este año, será uno de los más importantes, pues celebrará sus 120 años en el país. Y buscará que este sea un momento memorable para todos.

Legales a incluir: Dosis: Tabletas: Adultos y mayores de 15 años: 1 tableta cada 6 a 8 horas, sin exceder 4 tabletas en 24 horas.

Efervescente: Adultos y mayores de 15 años: De uno a dos sobres disueltos en agua cada 6h, no deben tomarse más de 6 sobres en 24 horas. Precauciones de uso y advertencias: Pacientes con historia de úlceras gastrointestinales, tratamientos con anticoagulantes, alteración de función renal, hipertiroidismo. Puede causar broncoespasmo y ataques de asma. Previó a una cirugía aumenta riesgo de sangrado. No administrarse en caso de varicela o resfriado común. No consumir simultáneamente con alcohol. Si los síntomas persisten consulte a su médico. Produce resultados positivos en pruebas de dopaje. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los salicilatos, insuficiencia renal, cardíaca , hepática, úlcera péptica, alteraciones del metabolismo ácido-base, diátesis hemorrágica, hipertensión arterial no controlada, embarazo y lactancia, combinación con metotrexate,. Niños menores de 15 años.

Bayer S.A.Consumer Health

Luxemburgo N34-359 y Portugal,

Edificio Cosmopolitan Parc, Pisos 6 y 7

Quito, Ecuador

L.EC.MKT.08.2021.2182