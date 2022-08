Científico recomienda estar vigilante ante el nuevo virus Langya, identificado en China

El catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca (noroeste de España) Raúl Rivas González cree que este es un nuevo virus a vigilar por sus antecedentes -hay otros Henipavirus con manifestaciones clínicas diversas de los que hay más datos. "No hay que lanzar una alarma, pero sí hay que estar prevenidos".

El investigador argumentó que aún hay demasiadas preguntas sin respuestas sobre este virus. Por ahora se conoce que el pasado 4 de agosto la revista científica The New England Journal of Medicine publicó un estudio liderado por científicos de varias instituciones chinas que describía la infección de al menos 35 personas por un nuevo tipo de Henipavirus.

Medios de comunicación de China y del resto del mundo se hicieron eco unos pocos días después. "La muestra -35 pacientes- es muy pequeña, por eso hay que ser cautelosos con las conclusiones. No obstante, es probable que hayan existido y existan hoy más infectados", afirmó Rivas.