Autigénero: "Mi género está increíblemente influenciado por ser autista"

"Me ha permitido existir como yo en mi forma más verdadera", dice Jai, quien utiliza el pronombre ellxs.

"Me volví mucho más libre en términos de mi expresión de género; me volví mucho más abiertx al hablar de eso".

Jai es autista y se identifica con el género no binario, lo que significa que no se siente de género masculino o femenino.

Jai, y otrxs, creen que estos dos aspectos de su identidad no se pueden separar, y hay investigaciones que sugieren un posible vínculo entre ambos.

Estos estudios muestran que el autismo es más común en personas que no se identifican con su sexo biológico.

Investigación sobre el autismo

Pero no todas las personas autistas lo ven como una discapacidad.

"Autigénero"

Definiciones útiles

Identidad de género: el sentido individual de una persona de su propio género. Este no es siempre el mismo que el sexo biológico de una persona y puede quedar fuera de las categorías de hombre o mujer.

Diversidad de género: este es un término general que se utiliza para describir a las personas que no se identifican en absoluto, o exclusivamente, con su sexo biológico.

Transgénero: personas que no se identifican con su sexo biológico. Por ejemplo, una persona a la que se le asignó el sexo femenino al nacer podría sentirse como un hombre. Algunas personas transgénero se someten a cirugía o tratamiento hormonal para que sus cuerpos coincidan con su identidad de género.

No binario: un término utilizado por algunas personas cuya identidad de género se encuentra fuera de las categorías de hombre y mujer. Algunas personas sienten que existen en un espectro y pueden definir su género como si estuviera en algún lugar entre el hombre y la mujer.

Disforia de género: una condición médica que se refiere a la angustia que siente una persona cuando el sexo que se le asignó al nacer no coincide con su identidad de género.

"La máscara se cayó"

"Sabía que me gustaban las personas de varios géneros, ya desde la escuela secundaria sabía que no era heterosexual. Y sabía que tenía sentimientos muy diferentes sobre las relaciones y sobre las cosas que iban en contra de lo que era socialmente aceptable y consideradas la norma, desde una edad temprana".

Lyric, que es pansexual y no binarix, dice que padeció disforia de género desde su infancia.

Cuando Lyric fue diagnosticadx como autista a la edad de 29, "no podía dejar de ignorar todos estos paralelos".

"Cuando la máscara que había construido -que en gran parte ocultaba el autismo y mis luchas, y hacía que pareciera como si estuviera bien cuando no lo estaba- comenzó a desaparecer, me di cuenta de que muchas de las cosas en mi vida eran un acto".

"Sé con ser autista que hacer las cosas por el bien de otras personas en lugar de porque realmente siento de esa manera, no es útil. ¿Por qué sería diferente con mi género?

"Así que fue como si una máscara se cayera y luego la máscara de género también se cayó, y me quedé con todos estos sentimientos realmente honestos sobre mí".

"Pensaron que mi diagnóstico estaba equivocado"

"Me decían: 'Sí, pero eres autista, ¿cómo sabes que no estás equivocada?' y yo respondía: 'Te estoy diciendo que sé que no estoy equivocado. Simplemente cambié mi nombre porque sé que soy yo', dice Daniel.