Aspirina® Advanced se reactiva; 120 años aliviando dolores fuertes de cabeza o migraña

Hace más de 120 años, Aspirina® se registró como un medicamento indispensable, pero su historia inició hace 2.000 años en la antigua Grecia. Durante esta época, cuando se buscaba aliviar el dolor y la fiebre, se extraía el ácido salicílico de la corteza y las hojas de un tipo de Sauce, conocido como Salix latinum. Para después crear un brebaje cargado de alivio.

En el año 1897, Felix Hoffman, descubre en los laboratorios de Bayer la Aspirina®. Un medicamento que pronto se convertiría en el más utilizado para aliviar los dolores de cabeza. Y en 1989, tras exhaustivas investigaciones, se descubrió su uso preventivo para enfermedades cardiovasculares.

Ahora, la marca hace el relanzamiento de la Aspirina® Advanced, con su exclusiva fórmula microactiva, que permite que se absorba más rápido, pasando menos tiempo en el estómago y más tiempo aliviando el dolor de cabeza. Puede ser usada para cualquier tipo de dolor severo, debido al efecto potenciador de la cafeína.

Especialmente indicada en migraña o fuertes dolores de cabeza por su efecto analgésico reforzado hasta 40%, gracias a su potencializador (cafeína) que es una sustancia que aumenta el efecto del principio activo. La cafeína potencia en promedio un 41%, el efecto de Aspirina®.

Los beneficios de Aspirina® Advanced son: Un efecto sostenido por más de 5 horas, mayor potencia antipirética y analgésica que otros productos similares, gracias al efecto sinergico de la cafeina.

¿Cuando NO debe ser usada?

· Cuando se es alérgico al ácido acetilsalicílico

· Cuando se ha tenido antecedentes de úlcera en el estómago o sangrados en el sistema gastrointestinal.

· Si el paciente tiene antecedentes de enfermedad en el hígado o en el riñón

· Si está tomando otra medicación al mismo tiempo, lo recomendable es consultar al médico.

· Contraindicado en embarazo, lactancia, adultos mayores, menores de 15 años y pacientes polimedicados.

Dosis: Tabletas: Adultos: una tableta cada 6 a 8 horas, sin exceder 4 tabletas en 24 horas.

Efervescente: Adultos: de 1 a 2 sobres disueltos en agua cada 6 horas: No tomar más de 6 sobres en 24 horas. Precauciones de uso y advertencias: Pacientes con historia de úlceras gastrointestinales, tratamientos con anticoagulantes, alteración de función renal, hipertiroidismo. Puede causar broncoespasmo y ataques de asma. Previó a una cirugía aumenta riesgo de sangrado. No administrarse en caso de varicela o resfriado común. No consumir simultáneamente con alcohol.

Si los síntomas persisten consulte a su médico. Produce resultados positivos en pruebas de dopaje. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los salicilatos, insuficiencia renal, cardíaca , hepática, úlcera péptica, alteraciones del metabolismo ácido-base, diátesis hemorrágica, hipertensión arterial no controlada, embarazo y lactancia, combinación con metotrexate,. Niños menores de 15 años.

L.EC.MKT.07.2021.2151