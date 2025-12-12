10 de las mejores historias de misterio de todos los tiempos, en las no sabes hasta el final "quién lo hizo"

Adam Scovell Título del autor, BBC Culture

Cuando se estrenó Knives Out de Rian Johnson en 2019, se reconoció ampliamente como la película que llevó el género literario conocido en inglés como "whodunnit" a una audiencia más amplia y nueva.

Whodunnit, que viene de la frase en inglés Who has done it? ("¿quién lo hizo?") es un subgénero de narrativa que se centra en descubrir la identidad del culpable de un crimen.

Ahora, seis años después del estreno del filme, es una franquicia consolidada, con la tercera película, Wake Up Dead Man, que se estrena este viernes en Netflix.

Con otro elenco estelar encabezado por el brillante Daniel Craig, esta última película hace referencias explícitas a algunos de los grandes escritores de literatura sobre crímenes, entre ellos John Dickson Carr y Agatha Christie.

Con eso en mente -y por si buscas más casos en los que sumergirte después de verla- aquí tienes 10 de los misterios de asesinato más ingeniosos jamás plasmados en página o pantalla.

1. La aventura de la banda moteada (1892) – Arthur Conan Doyle

Ninguna lista de misterios de asesinato estaría completa sin una de las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle.

Cualquier relato o novela protagonizado por el detective de Baker Street merece una mención, pero "La aventura de la banda moteada" tiene un elemento particularmente retorcido (literalmente) en el corazón de su crimen.

Doyle enfrentó a Holmes con muy pocos "misterios de habitación cerrada" tradicionales -aquellos en los que ocurre un asesinato aparentemente "imposible" dentro de un espacio cerrado-, por lo que este caso resulta especialmente destacado.

Publicado originalmente en la revista Strand en 1892, este relato detalla un caso difícil para Holmes, luego de que se descubre el asesinato de una mujer que supone un peligro para su hermana, que aún sobrevive.

El relato algo surrealista pero profundamente efectivo de Conan Doyle es uno de sus más potentes de este género y posee una atmósfera malévola.

Fuente de la imagen,Alamy Pie de foto, Una ilustración de la publicación original de 1892 de "La aventura de la banda moteada".

2. El hombre invisible (1911) – GK Chesterton

El escritor GK Chesterton se sentía igualmente cómodo escribiendo sobre política y filosofía como sobre misterios de asesinato.

Sin embargo, es más famoso por lo último, gracias a su enorme número de relatos centrados en el Padre Brown, un modesto sacerdote que también es detective.

La intuición moral de Brown y su perspicacia teológica hacen que las historias sean ingeniosas e intelectuales.

El hombre invisible presenta un problema homicida que es, sin duda, uno de los más intrigantes y desconcertantes de Chesterton. El joven inventor Conrad afirma ser víctima de acoso por parte de un agresor, conocido únicamente como "el hombre invisible".

Cuando finalmente lo encuentran asesinado en una casa que estaba fuertemente custodiada, parece que el atormentador de Conrad realmente era invisible, ya que nadie lo vio entrar ni salir de la escena del crimen.

Por suerte, el Padre Brown está presente para aportar claridad al suceso.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, Agatha Christie firmando sus libros en 1950.

3. El asesinato en la rectoría (1930) – Agatha Christie

Considerando su vasta y monumental producción, la obra de Christie podría ocupar toda esta lista. Desde dar vida al detective ficticio más famoso del siglo pasado, Hércules Poirot, hasta sus evocadoras historias independientes, ella es la indiscutible maestra del whodunnit.

Su otra gran creación fue la brillante Miss Marple (la mejor versión en pantalla es sin duda la interpretación de Joan Hickson en los años 80), y "El asesinato en la rectoría" fue el debut de esta gran dama.

Trata sobre el asesinato del coronel Protheroe quien aparece muerto en el despacho del vicario local.

Esta enrevesada trama de Christie se complica no solo por la manipulación de pruebas, sino también por una interminable cadena de confesiones. El resultado es uno de los enigmas más satisfactorios de la autora, acompañado de una magistral serie de personajes.

Fuente de la imagen,Alamy Pie de foto, Joan Hickson interpretó a la señorita Marple en las adaptaciones televisivas de las novelas de Agatha Christie en la década de 1980.

4. El hombre hueco (1935) – John Dickson Carr

Cuando se trata específicamente de misterios de habitación cerrada, pocos son de tan alta calidad como "El hombre hueco".

La novela es mencionada explícitamente en Wake Up Dead Man por el detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, y el creador de Knives Out, Rian Johnson, la ha elogiado como "un increíble y complejo rompecabezas de puerta cerrada".

Protagonizada por el detective habitual de Carr, Gideon Fell, lo vemos resolver el asesinato del profesor Charles Grimaud, hallado muerto a tiros en su estudio momentos después de recibir a un misterioso visitante que ha desaparecido sin dejar rastro.

Esta ingeniosa novela recibió elogios tanto de los aficionados al género policial como del público general, en gran parte por la lección que el propio personaje Fell ofreció al final del texto sobre la esencia de los misterios de habitación cerrada y sus posibles soluciones.

Tal fue su impacto que este capítulo se ha publicado en numerosas ocasiones como ensayo independiente, a pesar de haber sido pronunciado por un detective ficticio.

5. Verde es el peligro (1946) – Sidney Gilliat

Basada en una novela de la poco conocida autora de la era dorada del crimen, Christianna Brand, la película fue adaptada por el director británico Sidney Gilliat, una elección excelente para intensificar un enigma ya de por sí desconcertante, gracias a su experiencia como coguionista del thriller de Alfred Hitchcock The Lady Vanishes (1938).

Sin embargo, "Verde es el peligro" demuestra que el talento de Gilliat como director se adapta perfectamente al género del misterio.

La historia de Brand sigue al inspector Cockrill (interpretado por el elegante y despreocupado Alastair Sim) mientras intenta resolver un doble asesinato: uno ejecutado con gran destreza en un quirófano durante una operación, y otro cometido para silenciar a un testigo del primero durante un apagón en plena Segunda Guerra Mundial.

Cockrill debe desenredar una red de relaciones y tensiones entre el reducido grupo de sospechosos del hospital, mientras lidia con el caos natural de una Inglaterra en tiempos de guerra.

Fuente de la imagen,Alamy Pie de foto, Trevor Howard y Alastair Sim como sospechoso y detective en la película "Verde para el peligro" de de 1946.

6. Los vivos y los muertos (1954) – Boileau-Narcejac

La pareja francesa de escritores de relatos de crímenes Pierre Boileau y Thomas Narcejac monopolizó el mercado en la década de 1950 con una serie de complejos thrillers, incluyendo la brillante "La que no existía" (adaptada por el director Henri Georges Clouzot como el clásico cinematográfico "Las diabólicas").

Otra de sus novelas, "Los vivos y los muertos" (1954), es más famosa por la película que inspiró, "Vértigo" (1958) de Alfred Hitchcock, y muestra igualmente su habilidad para retratar el trauma emocional y ofrecer giros brutales.

Cuando el abogado parisino Roger recibe el encargo de su amigo Gevigne de investigar el extraño comportamiento de su esposa, Roger termina inevitablemente enamorándose de ella.

Lo que sigue es una mezcla inquietante de insinuaciones sobrenaturales y maquinaciones criminales despiadadas, ya que una simple investigación oculta inevitablemente un asesinato mucho más complejo.

7. El pájaro con las plumas de cristal (1970) – Dario Argento

El género cinematográfico italiano giallo es una parada obligada para cualquier amante de los misterios de asesinato que busque una dosis extra de gore.

Tomando su nombre de las llamativas portadas amarillas de las novelas de misterio que eran de bolsillo, el cine giallo se inspiró en las clásicas historias whodunnit y les añadió una generosa dosis de horror sangriento.

Ninguna fue tan exitosa en este empeño como el brillante Dario Argento, y su ópera prima "El pájaro con las plumas de cristal" (1970) muestra su talento visual y su perspicacia psicológica.

Cuando el escritor estadounidense Sam (Tony Musante) presencia el intento de asesinato de Monica (Eva Renzi) en una galería de arte romana a altas horas de la noche, se ve rápidamente sumergido en una historia tensa acechada por un asesino con sombrero negro y guantes de cuero.

Como en muchas películas giallo de Argento, los giros dramáticos se combinan con una violencia audaz que a menudo alcanza una especie de calidad operística, hasta la revelación final del asesino.

Fuente de la imagen,Alamy Pie de foto, Tony Musante interpreta a Sam, el escritor estadounidense convertido en investigador en "El pájaro con las plumas de cristal" de Dario Argento.

8. La torre negra (1975) – P. D. James

La escritora británica P.D. James (junto con otra genia, Ruth Rendell) heredó el manto de Agatha Christie como la reina de la novela tradicional sobre misteriosos asesinatos.

Sus libros que siguen al inspector Adam Dalgliesh son realmente su obra cumbre, y "La torre negra" (1975) es un gran ejemplo del carácter tan particular de la serie.

Con un tono más sombrío que otras novelas de Dalgliesh -ya que el protagonista se está recuperando de una leucemia-, "La torre negra" lo sigue mientras su convalecencia se ve interrumpida por una serie de muertes cada vez más sospechosas en una residencia de cuidados ubicada en un área rural.

Inicialmente considerada algo lenta por los críticos -con Newgate Callendar de The New York Times sugiriendo que el libro era "pesado" y que "pondría a prueba la paciencia de la mayoría de los lectores"-, con el tiempo "La torre negra" destaca perfectamente el enfoque distintivo de James como novelista de crimen, privilegiando el detalle meticuloso, la caracterización precisa y la atmósfera melancólica por encima de los fuegos artificiales y los sobresaltos llamativos.

9. La huella (1972) – Joseph L. Mankiewicz

Adaptada por Anthony Shaffer a partir de su propia obra teatral, "La huella" (1972), dirigida por Mankiewicz, es quizá la propuesta más autoconsciente de esta lista, pues sus personajes se mueven con soltura entre los clichés y recursos típicos del género de misterio.

La historia enfrenta al novelista de misterio Andrew (Laurence Olivier) con Milo (Michael Caine), el amante de su esposa, en un retorcido juego de poder donde ambos simulan crímenes para manipularse mutuamente.

La película superó incluso el éxito de la obra teatral, obteniendo cuatro nominaciones al Oscar, entre ellas una para Olivier y otra para Caine.

Aunque se apoya en las potentes interpretaciones de sus protagonistas, "La huella" confirma a Shaffer en plena forma: sus ingeniosos giros y su desenlace implacable son absolutamente inolvidables.

Fuente de la imagen,Alamy Pie de foto, Las potentes actuaciones de Laurence Olivier y Michael Caine impulsan la trama llena de giros inesperados de "La huella".

10. Ten piedad (2001) – Fred Vargas

Vargas (cuyo nombre real es Frédérique Audoin-Rouzeau) es una de las grandes escritoras de novela negra contemporánea. Continúa la tradición francesa perfeccionada por Georges Simenon y Boileau-Narcejac en la que se combinan misterios de asesinato con una estética cercana al gótico.

Su serie protagonizada por el caótico comisario Adamsberg retrata a menudo un París inquietante, más próximo a El jorobado de Notre Dame de Victor Hugo o El fantasma de la ópera de Gaston Leroux que a la típica novela policial moderna.

En esta historia, un pregonero del distrito 14 es contratado por alguien misterioso para recitar mensajes crípticos sobre el regreso de la peste.