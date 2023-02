Leo, horóscopo de hoy 9 de febrero de 2023: controla tus deseos

ARIES (21 marzo - 20 abril)

Vivirás hoy con la sensación de que en cuestiones amorosas concluye un período y comienza una nueva andadura; tu pareja puede estar barruntando expectativas de futuro que tú ni siquiera te has planteado. Ponte las pilas.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Te invadirán los deseos de cambiar de vida y de hacer alguna locura. Tendrás posibilidades de encontrar una persona que tenga las mismas inquietudes que tú, pero debes concederle la oportunidad de acercarse a ti, no ser tan individualista.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Eres capaz de expresarte bien y con sentido dramático, aunque a veces te pierde tu faceta más retórica. Mantén la diplomacia a la hora de entablar conversaciones personales, donde no te servirán los juegos de artificio.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Sé un poco más flexible, y esfuérzate por comprender a los demás, aunque sus opiniones te parezcan, a priori, auténticos disparates. Se trata, simplemente, de que su forma de pensar o de actuar no se ajusta a tu manera de ver el mundo.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Habrá asuntos que, por más que te empeñes, tarden en resolverse, por eso no tienes que obsesionarte, sobre todo si se trata de temas de familia, porque pueden complicarte mucho la convivencia diaria. Dale tiempo al tiempo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Los astros dan un giro radical a tu racha. Algo te ha hecho reflexionar y establecer una nueva escala de valores que te dará buen resultado. Cuídate esa pequeña alteración de la piel. Descansa las piernas cuando vuelvas del trabajo y sé un poco más cariñoso con tu familia.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Estarás hoy especialmente irascible, sin un motivo concreto, por lo que lo más probable es que arrastres un buen lote de agravios de procedencia diversa. Tendrás que tener cuidado para no desahogarte con quien no tiene culpa.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Aunque has preocupado de instalar un cortafuegos a tu alrededor, comprenderás que no es suficiente para solucionar los problemas laborales que afligen últimamente. Enfréntate a ellos, quizá sea más fácil de lo que piensas.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Posibilidad de encontrar buenas oportunidades en el terreno laboral, tal vez en los estudios. Nuevos aires fluyen a tu alrededor en este campo, ofreciéndote perspectivas nuevas, no exentas de riesgos, pero ya sabes, quien no arriesga no gana.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Vivirás momentos de plenitud física, de gran vitalidad y ganas de quemar energías, podrás aprovechar para viajar o para la práctica de algún deporte de temporada que implique un gasto físico de gran intensidad.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Te encontrarás con multitud de sorpresas y de situaciones ambiguas en las que no sabrás como actuar. Sin embargo, tu intuición está hoy especialmente afinada y resultarás beneficiado con cada postura que adoptes.

PISCIS (22 febrero - 20 marzo)

Disfrutarás de las cosas poco usuales, agradecerás la presencia de personas poco convencionales y entenderás perfectamente las salidas de tono en momentos poco apropiados. Te sentirás a gusto fuera de tu rutina y no dejarás escapar una oportunidad de medir tu valentía.