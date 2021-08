La larga espera para comer unas papas fritas de USD 200

"Para mí, que crecí en una familia de clase media, US$1.000 son el alquiler de la casa de alguien. Tal vez no el alquiler en la costosa Nueva York, pero sí el alquiler de alguien en alguna parte", dice el entrenador personal.

"Es decir, obviamente fue el mejor postre que he probado en mi vida".

El restaurante no está solo en su búsqueda de la extravagancia culinaria.

En Las Vegas, Wally's Wines and Spirits ahora ofrece a los comensales la oportunidad de gastar sus ganancias en un bife de costilla añejado en seco de US$1,000 durante 200 días.

¿Listos para el derroche?

El éxito de la maniobra publicitaria no sorprende a Aaron Allen, fundador de la consultora de restaurantes Aaron Allen & Associates, con sede en Chicago.

Serendipity3 obtuvo amplia publicidad por su helado dorado cuando se lanzó y ahora su último producto parece estar hecho para el clima posterior a la pandemia. Dado que más personas se sienten cómodas viajando y cenando fuera, es el momento adecuado para ofrecer un plato que es decadente, pero que no está completamente fuera del alcance del cliente ansioso por derrochar.

"Todos hemos estado tan encerrados por tanto tiempo que gastar 20%, 30%, 40% más en un restaurante ya no parece algo reservado para cumpleaños y aniversarios" sostiene Allen.

En su investigación, descubrió que cuando les preguntas a las personas sobre sus arrepentimientos y prioridades a corto plazo, tienden a enfocarse en preocupaciones como no trabajar lo suficiente, no hacer dieta o hacer suficiente ejercicio o no ahorrar suficiente dinero.