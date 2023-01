Jueves 12 enero: Horóscopo de hoy sobre salud, amor y trabajo

ARIES (21 marzo - 20 abril)

En estos días te pueden surgir dudas sobre las aptitudes morales de algunos amigos o compañeros con los que compartes tiempo, y te decidirás a poner un poco de terreno por el medio para no “contaminarte”.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

La salud es lo que más debe preocuparte en estos momentos, que pueden llegar a ser difíciles. Piensa en positivo y contémplalo como una fase que tarde o temprano tienes que pasar en tu vida, sobre todo no te dejes llevar por el desánimo.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

La unión con tu familia y seres queridos pasa a hora a primer plano, pese a que el trabajo tienes pendientes algunos temas especialmente sensibles. Tendrás muy claras tus prioridades, sin descuidar nada fundamental.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Día complicado para todo tipo de trámites legales y procedimientos ante la administración. También encontrarás algunas dificultades en tus actividades habituales, no porque las lleves a cabo de forma deficiente, sino porque todos a tu alrededor se ponen de acuerdo en poner trabas.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Debes ser más comprensivo con las inquietudes de tu pareja para que no surjan problemas en el futuro; puede ser el momento de aceptar sus proposiciones para salir de viaje o hacer algunas visitas. No te pesará porque descubrirás nuevas facetas.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Los astros te pondrán hoy a prueba con alguna situación relacionada con el dinero, tal vez una cantidad que no te corresponde obtener. Deberás ponerte en el lugar del otro y tomar una decisión en conciencia.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Es posible que hayas encontrado a la persona de tu vida en estos últimos días, pero eso implicará también algunos cambios en tu vida diaria que tendrás que hacer cuanto antes mejor, antes de lamentar desencuentros.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Buen momento para todo lo relacionado con tus asuntos económicos. Parece bastante probable que tu situación, en general, mejore en los próximos días, gracias a una oferta de trabajo o una inesperada inyección monetaria.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

La manida frase de “no dejes para la mañana lo que puedas hacer hoy” puede convertirse en una trampa de difícil salida si te empeñas en aplicarla al terreno profesional. Todo tiene un aplazamiento si se trata de salvaguardar tu estabilidad.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Tu vida amorosa cobra especial relevancia tras los acontecimientos del fin de semana. Ha llegado el momento de tomar algunas decisiones al respecto, tanto si tienes pareja estable o la estás buscando par a dar un rumbo diferente a tu vida.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Las cuestiones relacionadas con la tecnología están llamando a tu puerta con insistencia, y necesitarás ponerte al día cuanto antes si quieres adaptarte a tu entorno de trabajo o de estudios. Ánimo que no es para tanto.

PISCIS (22 febrero - 20 marzo)

Prepara una velada romántica con tu pareja para sorprenderla con esos detalles que siempre te dice que echa de menos en ti. Tendrás problemas de relación con tu familia debido a la mala relación que todavía persiste con alguno de tus hermanos o primos.