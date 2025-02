Debes hacer una pausa los fines de semana y descansar. Deseas abarcar demasiadas cosas a la vez. Quizá una por una sea preferible en este momento. Corres el peligro de que empieces muchas cosas y no termines ninguna. Cambia de estrategia laboral.

El agotamiento al que te ves sometido estos días es causa de la cantidad de decisiones que estás teniendo que tomar ahora que no tienes superiores en el trabajo. Por otro lado, te encuentras cansado por la actividad permanente a la que te tienen sometido tus hijos. Hoy es el día en el que debes descansar.

Te encuentras en una situación en la que no te importa arriesgar, es más, sientes la necesidad de hacerlo para darle un sentido a tu vida. Crees que llevas una vida un tanto aburrida y vas a sentarte a pensar en qué puedes cambiarla.

Económicamente te encuentras en un momento de indecisión sobre qué hacer con ese dinero que ha llegado a tus manos sin que lo esperaras. No te preocupa equivocarte en la decisión; simplemente no tienes ni idea de qué hacer con él, no estás acostumbrado a estos lujos.