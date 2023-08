Salud y amor. Esas son tus dos grandes guías para el día de hoy. En el trabajo no hay nada especial que resaltar, y en las relaciones familiares, mucho mejor no inmiscuirse. Compartir un buen plan con los amigos será lo ideal.

Trabajar, trabajar y trabajar no lo es todo. Te estás metiendo tanto en tus asuntos que puedes resultar hasta pesado para las personas que tienes más cerca. Procura abrirte más a las alegrías y a los problemas de los demás y ser más cooperante en la familia.

Tu pareja te sorprenderá con un regalo inesperado, tal vez con la intención de que des un paso más adelante en una relación que parece estancada. Si no tienes una relación estable, otras señales les darán claros avisos de ir a buscar a una persona determinada.

Procura mostrarte más atento con tu pareja. Si no la cuidas, es posible que acabe por buscar fuera lo que tú no le puedes ofrecer. El apartado del dinero mejorará si te administras mejor y no te metes en negocios raros.