Horóscopo diario: hoy 3 de enero de 2023

ARIES (21 marzo - 20 abril)

Novedades en el terreno personal; te sorprenderán las ganas de independizarte para sentirte más libre. Aunque puede no resultarte nada fácil lo que pretendes, con tesón y asesoramiento, lograrás tus objetivos. También en lo laboral, tendencia a los cambios.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Tu cuerpo dará señales de que está cultivando una enfermedad, en la que podrías tomar partido. Evitarás que se desarrolle si le prestas atención y la potenciarás si la obvias. Mal día para las relaciones amorosas y para los consejos sentimentales en general.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Hoy te arrepentirás de tu habitual predisposición para agradar a los demás pasando por encima de tus propios deseos: tienes que cumplir un plan con el que te has comprometido, pero que no te apetece en absoluto. No seas borde, los demás no tienen la culpa.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Del entorno familiar le llegará finalmente la alegría de vivir y la paz interior. En el trabajo pueden surgir sorpresas agradables, que te llevarán a proyectos de bastante interés. Puede ser en general un día perfecto.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Puedes sufrir tensiones en el ámbito profesional que te llevarán a tomar decisiones precipitadas. Las ambiciones exageradas son un obstáculo en tu carrera y deberás tomarte un respiro para meditar tus actos. Sé coherente con tus acciones de aquí en adelante.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Notarás tus fuerzas algo disminuidas debido a los excesos de las últimas fiestas; deja a un lado el cansancio y la pereza y toma las riendas de tu trabajo. En lo profesional no hay quien te alcance. Tus sentimientos están un poco alterados en estas fechas.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Oportunidad de darte a conocer en círculos que profesionalmente te interesan y en los que ciertas personas pueden facilitarte un trabajo. Tendrás disposición para ello y no te dará ninguna vergüenza mostrarte tal y como eres. Un evento social puede terminar en sorpresa para ti.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

El punto flojo de tu signo de hoy es la salud. Entre las comidas fuera de cada y el escaso sueño, tu ánimo puede resultar más afectado de lo normal para afrontar determinados compromisos, y sólo disfrutarás de la tranquilidad del final del día.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

No te atormentes con las pequeñas discusiones que tienes con la persona amada e intenta ser más comprensivo con ella. En todos los aspectos de tu vida estarás más excitado de lo normal, controla tus nervios.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Mantendrás las posibilidades de un cambio de trabajo sin involucrarte en la toma de una decisión determinada por lo menos en el día de hoy. En el terreno físico, te encuentras fuerte y dispuesto a hacer ejercicio para mejorar tu estado general. Déjate llevar por el amor.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Has pasado unos días inolvidables con la persona amada y ahora te sientes incapaz de adaptarte a la rutina. Debes aprender a compartir con tu pareja los problemas y asuntos cotidianos; entre dos todo es más llevadero. No abuses de la automedicación.

PISCIS (22 febrero - 20 marzo)

Entras en una etapa en la que te replantearás muchas cosas, sobre todo a nivel personal. Ante todo debes tener en cuenta que la felicidad no tiene por qué provenir de fuera de uno mismo. Tu búsqueda puede tener como objetivo tu propia personalidad.