ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

En casa deberías realizar alguna mejora y hoy será un buen día para ello, ya que tienes el tiempo, la ayuda y el material necesario para hacerlo. Haz más deporte y muévete sin miedo, eso hará que te sientas más ágil y que mejores tu imagen.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Tu organismo funcionará como un reloj. Tus relaciones sentimentales o con la familia están a punto de dar un giro vertiginoso, pero no te preocupes porque el cambio que se va a producir será positivo.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Día complicado para la salud. Los problemas de músculos y articulaciones te pueden jugar una mala pasada. No practiques deportes violentos. La mejor jugada de este día para ti es dejarlo pasar. Las jornadas venideras pueden ser muy duras.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Si prestas más atención a tu alimentación, le podrás restar unos kilos a la báscula en unos días. La mejor manera de adelgazar consiste en hacer deporte sensatamente y no ingerir una cantidad exagerada de calorías. Eso sí, siempre que la familia se implique en el intento.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Tu mejor arma en estos momentos es el diálogo y la comprensión, también en el ambiente laboral o habitual de tu día a día. En la salud procura evitar los cambios bruscos de temperatura, o el día se te acabará complicando.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

No malgastes tu tiempo en cosas que sabes que no van a prosperar. Tampoco es buen momento para embarcarte en proyectos, sean del tipo que sean que no te garanticen cierta seguridad o estabilidad. Deja las aventuras y el riesgo para otra ocasión.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Hoy podrías tener mucho éxito en pruebas de tipo físico o deportivo. Tu cuerpo responde por encima de tus expectativas al esfuerzo realizado con anterioridad. Mentalmente, la energía no es tan abundante, pero se mantendrá en un nivel estable. Gran día para las primeras citas.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

El exceso de confianza puede hacerte pasar un mal rato; no es un mal momento para iniciar cambios en tu personalidad. Puede que salgas ganando si intentas limar las peculiaridades negativas que sobresalen en tu forma de ser.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Tu ambición y tu propensión a estar pendiente del dinero, hará que en tu entorno laboral se hagan una idea equivocada de ti. Si te interesa lo que piensen los demás, relájate un poco y deja de preocuparte únicamente de las finanzas.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Es posible que algún compañero te pida favores relacionados con el trabajo que hace en sus horas libres. Podrás aprovechar para fortalecer una amistad que podría extenderse hasta el terreno de los negocios y ser muy beneficiosa para ambos.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

A veces, te entregas a la poco sana costumbre de confiar demasiado en los demás con tal de que te proporcionen una aparente seguridad. Ten cuidado, alguien cercano te puede fallar estrepitosamente, y tampoco podrás reprochárselo.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Observa y analiza lo que acontezca a tu alrededor si quieres, pero no hables demasiado. Mantén la boca cerrada si puedes: tus palabras pueden dar pie a comentarios que pueden perjudicar a una tercera persona por la que sientes aprecio.