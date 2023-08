La seguridad emocional que ha dominado en tu relación de pareja se ve alterada por una tercera. En realidad, se trata de un amigo tuyo que parece interesarle demasiado. No te precipites, quizá la culpa no es suya.

Tendrás la suerte de tu parte si te arriesgas. Podrías tener la oportunidad de comprar algo de gran valor por un precio asequible, pero tendrás que lanzarte y no pensártelo dos veces, aunque te convendrá escuchar la opinión de la familia.

Es un buen momento para la comunicación familiar y social, ya sabes que trabajar y trabajar no lo es todo. Tus piernas empiezan a resentirse del estrés, conviene que hagas algo de ejercicio para descongestionar tu circulación y airear tus pensamientos.

Hoy es un día gris. No vas a tener grandes alegrías, pero tampoco pasará nada malo. Seguirás tu rutina de fin de semana y no entorpecerás las tareas de tu pareja. Ella no te pedirá grandes esfuerzos y tú estarás cómodo “no haciendo nada”.