Mantén atención en tu estado físico. Te has acostumbrado en tu relación de pareja a la seguridad y ahora te puede el aburrimiento. Los cambios y las sorpresas son responsabilidad de ambos; debes comprometerte más si quieres que la relación funcione como tú deseas.

No olvidarás el día de hoy porque va a ocurrir algo especial. Puede estar relacionado con el amor o con el trabajo, pero en cualquier caso será inolvidable. No desperdicies ni un segundo del día o te arrepentirás.

Jugarás al gato y al ratón con una persona a la que en realidad no tienes ningunas ganas de ver . Tendrás que actuar más generosamente con tu pareja si no quieres que te eche en cara tu egoísmo a la hora de compartir.

Tu carácter afable y familiar te hará gozar de muy buenos momentos rodeado de los tuyos. Si has sufrido una pérdida en los últimos tiempos, intenta compartir tus sentimientos con las personas queridas. Es una buena terapia.

No será un buen día para interactuar con los más pequeños de la casa; es posible que no tengas la paciencia necesaria para lidiar con sus demandas y travesuras. Será mejor que primero encuentres una solución a tus problemas, aunque sea mental, y luego te unas al grupo.

Es tiempo de hacer reparaciones en el hogar. Hoy no tendrás excusas: tus amigos no te llamarán y el clima no invitará a salir a la calle. Tu casa estaba esperando un día como este para resolver esas pequeñas reparaciones para las que nunca encuentras tiempo.