EL horóscopo diario del lunes 16 de enero, con la Luna en Escorpio, favorable para piscis

ARIES (21 marzo - 20 abril)

Llegan muy buenas experiencias en el terreno personal, no necesariamente relacionada con el amor, posiblemente derivada del contacto más íntimo con personas que tenías cerca pero que no has valorado lo suficiente hasta ahora.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Es el momento de afrontar tus dudas con determinación, y vas a encontrar argumentos suficientes para ello, no deje pasar la oportunidad porque te arrepentirás en breve.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Deberás ceder parte de tu soberanía, es imposible que controles todo y a todos a tur alrededor sin que te cause problemas. Aprender a delegar sin resquemores será uno de tus retos estos días.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Es probable que esta semana tengas una cita o una entrevista importante, de esas que pueden cambiar aspectos de tu vida relevantes, y desde hoy comenzarás a prepararla, porque te dará mucha seguridad tener previstos todos los flecos posibles.

LEO (23 julio - 22 agosto)

No encontrarás el momento adecuado para hacerte valorar más en el trabajo, sobre todo en el tema del sueldo. Y es que tal vez no sea el más adecuado, aunque si trabajas por tu cuenta vas a tener oportunidades de mejorar tu negocio en breve.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Podrían proponerte algún ascenso o reconocimiento laboral que acrecentará tu nivel en todos los sentidos, aunque para ello debas comenzar a trabajar en equipo y sea todo un reto para ti. Evita los deportes de riesgo, hay peligro de accidentes.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Inicias una etapa de mucho movimiento en lo profesional. Llegarán cambios por parte de distintos campos que te beneficiarán en lo económico y en lo personal. Debes desvincularte de cierta persona que te perjudica cada vez más.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Estarás más excitado de lo normal y con los nervios a flor de piel en el trabajo. Tal vez tus dudas aumenten y no tengas claro si tus gestione son las correctas, pero debes mantener tu estilo si lo sólo se trata de juicios subjetivos.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Hoy te vas a sentir fuerte y con ganas de hacer muchas cosas. Tendrás la oportunidad de demostrar a los que tienes alrededor que sabes salir de las situaciones complicadas y que dispones de recursos suficientes para enfrentarte a los problemas.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Sigues los ajustes en el terreno económico, tanto en tu empresa como en tu entorno, porque lo que comenzarás a sujetarte en algunos gastos que son claramente prescindibles. Intenta pasar más tiempo con los amigos, te darán ideas.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Inicias la semana con el espíritu renovado y, sobre todo, muy inquieto y activo. Excelente momento para involucrarte en cualquier tipo de actividad relacionada con la cultura: música, arte, educación, son ámbitos en los que te moverás como pez en el agua.

PISCIS (22 febrero - 20 marzo)

Si tienes la necesidad de comer en el trabajo, mucho ojo, la comida de te podría sentar especialmente mal y pasarás una tarde complicada. Mal día para las reuniones de cierta importancia y la toma de decisiones relacionadas con inversiones.