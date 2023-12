Te presentarás a los más una sonrisa de oreja a oreja. Te sentirás feliz y tu día se desarrollará en esos términos. La economía del hogar va a ser el único punto que no te haga poner una buena cara; gastos demasiado extremos van a romper el equilibrio que habías logrado mantener desde principio del mes.

Comenzarás a gestar en estos días casi festivos el salto profesional o personal que necesitas dar para alcanzar estados cercanos a la felicidad. Contarás con el apoyo de gente cercana, pero no todos los que imaginabas: algunos prefieren lo previsible.

Si no puedes establecer un diálogo constructivo con alguien que te reprocha algo fuera de lugar , es mejor pasar página: no darle crédito a la crítica, para evitar que te limite el campo de acción e incluso el otro se pueda sentir culpable.

Ármate de paciencia, porque tendrás que hablar seriamente con tu pareja de un asunto que a ti seguramente te parecerá ridículo. Trata de buscar puntos de unión, materias en las que estéis de acuerdo, o la cuestión podría deslizarse por una agria polémica que no te beneficia.

El trabajo requerirá toda tu atención y es posible que te cause algún problema de nervios , así que procura tomarte las cosas con calma y evita acumular estrés, habrá cosas que tengas que dejar para otro día.

Hoy no estarás muy pendiente de lo que ocurre a tu alrededor , vivirás en un estado de introspección que necesitas para ordenar las cosas en tu cabeza y desde ahí poder avanzar en los temas que más te interesan.

No te subestimes en el trabajo; cuentas con el apoyo de tus superiores y muchos de tus compañeros. De momento, no existen motivos para un cambio profesional, aunque si quisieras no tendrías ningún problema en encontrar algo similar e incluso mejor.